Sequestrati ombrelloni, lettini e sedie lasciate nella spiaggia di Badesi.

Quello delle attrezzature balneari lasciate in spiaggia la notte prima per assicurarsi il posto migliore la mattina, quasi che la spiaggia fosse un bene suscettibile di prenotazione alla stessa stregua di una camera di albergo, è un malcostume diffuso anche a Badesi e difficile da contenere ed un espediente degno di “furbetti” che in spregio delle regole di civile convivenza e incuranti della natura di bene pubblico del litorale, danneggiano la maggioranza dei fruitori del mare rispettosi delle norme di legge e dei provvedimenti emanati dagli Enti Locali.

Un forte segnale di contrasto a tale fenomeno, spesso oggetto di segnalazioni alle autorità e fonte di tensione tra i frequentatori dei lidi, è stato lanciato dalla Guardia Costiera di Porto Torres che ha eseguito una rilevante operazione di polizia marittima sul litorale del Comune di Badesi, in località spiaggia delle Mimose, che ha avuto come esito il sequestro di oltre un centinaio tra lettini, sdraio e ombrelloni, posizionati oltre l’orario consentito sul suolo demaniale.

L’operazione, preceduta da mirata attività di verifica e accertamento della condotta illecita, è scattata nella tarda serata del 21 luglio e ha visto la partecipazione di militari del Capitaneria di porto turritana e del dipendente ufficio locale marittimo di Castelsardo, che hanno liberato dall’occupazione abusiva circa 1.000 metri quadri di arenile, restituito così alla libera fruizione.

Nel dettaglio, sono stati rimossi circa 60 ombrelloni e 90 tra lettini, sedie da spiaggia e altri oggetti di vario genere tipici delle attività balneari. Le attrezzature sequestrate saranno confiscate e distrutte come da normativa vigente. Durante le operazioni si è formata una folla di curiosi, ma nessuno ha reclamato la proprietà di sdraio e ombrelloni, anche per non incorrere nella prevista sanzione amministrativa.

Il comandante della Capitaneria di porto turritana, capitano di fregata Gabriele Peschiulli, ricorda che la vigente ordinanza balneare della Regione stabilisce, tra le altre cose, il divieto di “lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate”.

Anche nelle prossime settimane, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2022, la Guardia Costiera di Porto Torres continuerà la quotidiana vigilare in mare e sulle spiagge per garantire la sicurezza dello svolgimento delle attività balneari e per tutelare il demanio marittimo e l’ambiente marino e costiero da ogni forma di abuso.