Una donna di 75 anni è morta a Badesi.

Poco prima delle 11, a Badesi, l’autista di un Audi Q5 ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, andando ad urtare contro 5 auto parcheggiate. In una di queste vi erano due signore intente a scaricare dal baule, che sono state travolte.

Una delle due donne, una torinese di 75 anni, è deceduta, mentre l’altra, 73 anni di Cagliari, è stata trasportata cosciente all’ospedale. Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Valledoria per i rilievi di legge.