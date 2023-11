Il processo per l’omicidio di Toni Cozzolino a Olbia.

La Corte d’assise di Sassari ha deciso di non effettuare una perizia psichiatrica su Davide Iannelli, imputato per l’omicidio del suo vicino di casa, Toni Cozzolino. Gli avvocati difensori avevano richiesto l’esame per stabilire se Iannelli fosse nelle condizioni psicofisiche per affrontare il processo.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto valida l’analisi psicofisica svolta precedentemente, che aveva riconosciuto la piena capacità di Iannelli di sostenere il processo. Durante l’udienza, sono stati ascoltati alcuni testimoni, tra cui una vicina di casa e i familiari della vittima, che hanno descritto un clima teso e frequenti litigi tra Iannelli e la vittima. Nelle prossime udienze sarà sentita anche la compagna dell’uomo ucciso, che attualmente vive in Polonia.

