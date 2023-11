Ponte di Monte Pino, Li Gioi: “Ancora silenzio sui lavori di ripristino”

L’intervento del consigliere riguardo la strada a Monte Pino.

A dieci anni dalla strage del Ciclone Cleopatra i lavori di ricostruzione della strada di Monte Pino non sono ancora terminati. Il consigliere regionale Roberto Li Gioi (M5s), ha voluto ricordare i ritardi della Provincia nel completare l’intervento.

Li Gioi che stamattina durante la seduta del Consiglio regionale ha sollecitato l’assessore ai Lavori Pubblici Saiu a convocare il tavolo di monitoraggio finalizzato al completamento del tratto di strada di Monte Pino crollato durante l’alluvione del novembre 2013.

“Tra undici giorni la città di Olbia si stringe nel ricordo dell’alluvione del 18 novembre 2013, giorno in cui il ciclone Cleopatra mise in ginocchio la città provocando distruzione e morte – osserva -. Una calamità che portò al crollo della strada di Monte Pino, da allora mai ripristinata. Nonostante l’impegno dimostrato dall’assessore ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu negli ultimi tre mesi ho riscontrato un silenzio assordante in merito ai lavori di ripristino. In particolare per quanto riguarda i ritardi da parte della Provincia”.

“Il 25 settembre scorso anche un telegiornale nazionale – ricorda il consigliere – si è occupato del tema mostrando a una vastissima platea tutta la vergogna di questi dieci anni di immobilismo. Assessore la esorto con il cuore in mano a rispondere ai bisogni dei cittadini e a convocare il tavolo di monitoraggio che lei ha istituito per andare incontro all’assoluta inerzia della Provincia per quanto riguarda i lavori di sua competenza”.

“Questa vicenda è vergognosa – conclude – per questo assessore non possiamo tollerare ulteriori ritardi. Il completamento della strada di Monte Pino ha costretto per anni i cittadini a lunghi percorsi alternativi con grandissimi disagi collegati e merita un’attenzione massima”.

