Omicidio Cozzolino, in tribunale un nuovo video sull’omicidio di Olbia

Il video sull’omicidio di Tony Cozzolino a Olbia.

Nel processo per l’omicidio di Tony Cozzolino, avvenuto a Olbia nel marzo 2022 quando Davide Iannelli lo aveva cosparso di benzina e dato fuoco, è emerso un nuovo video. Il testimone, residente nel palazzo di via Petta, ha reso nota l’esistenza di un video inedito che mostrava la scena da un’altra prospettiva.

Questo video è stato fornito all’avvocato rappresentante della parte civile, che lo ha presentato in tribunale chiedendone l’acquisizione nel processo. Le immagini mostrano l’auto bianca di Iannelli ferma in mezzo alla strada, la sua uscita dall’auto con un oggetto in mano, il suo ritorno dopo un breve periodo, il lancio di ciò che aveva in mano a terra e la sua successiva marcia indietro.

La parte civile ha considerato questo video importante e ha ottenuto l’acquisizione nel procedimento, anche con l’assenso del pubblico ministero. Tuttavia, gli avvocati di Iannelli hanno sollevato dubbi sulla genuinità del video e sulla sua improvvisa presentazione in tribunale. Sostengono che il video non modifica la loro posizione, secondo cui Cozzolino avrebbe aggredito Iannelli. Contestano l’acquisizione di sommarie informazioni rese dalla compagna dell’imputato, dopo l’evento, poiché il fascicolo è ancora aperto.

Il medico legale ha testimoniato che Cozzolino aveva subito ustioni di secondo e terzo grado su circa il 42% del corpo, con lesioni alle prime vie respiratorie, che sono state la causa del suo decesso dopo nove giorni in ospedale. Gli avvocati di Iannelli continuano a sostenere che non ci fosse premeditazione nell’omicidio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui