Omicidio in Messico, uccisa una 40enne originaria della Sardegna

L’omicidio di Ornella Saiu in Messico.

Ornella Saiu, una donna originaria della Sardegna di 40 anni, è stata uccisa a colpi di pistola in un bar a Playa del Carmen, una località balneare nella penisola dello Yucatan, in Messico. La donna stava lavorando come barista al Cafè Ristorante Sabrina, un noto ritrovo per i turisti e gli italiani residenti.

Un uomo armato è entrato nel locale in moto e le ha sparato alla testa senza dire alcuna parola, uccidendola all’istante. L’assassino, un ex collega della vittima, è fuggito abbandonando la moto e alcuni indumenti nelle vicinanze del bar. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle locali forze dell’ordine.

