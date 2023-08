Cade dal cantiere a Tempio, operaio morto dopo quasi un mese di coma

Troppo gravi le ferite dell’operaio in coma a Tempio.

Dopo quasi un mese di agonia, l’operaio caduto da un cantiere a Tempio è morto. Il 56enne, originario dell’Anglona, era in coma dalla fine di luglio. La vittima stava lavorando su un muro e, per cause in corso di accertamento, ha fatto un volo di 4 metri.

Troppo gravi le lesioni causate alla testa dal 56enne. Sull’ennesimo incidente sul lavoro sta indagando la Procura di Tempio, con un’inchiesta affidata al personale dello Spresal di Olbia e ai carabinieri. Stando alle prime informazioni ci sarebbe una mancata segnalazione dell’incidente sul lavoro al momento dell’operaio. Sulle indagini e sull’identità della vittima c’è assoluto riserbo.

