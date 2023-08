Caffè e orzata a 50 euro, l’esperimento a Porto Cervo dell’influencer

Lo scontrino pazzo a Porto Cervo e il video virale.

Lo scontrino pazzo colpisce ancora a Porto Cervo. Questa volta però un influencer di Napoli ha voluto fare un esperimento, recandosi con la sua compagna in uno dei locali a caso per ordinare da bere. Si tratta di Giuseppe Russo, che insieme alla sua compagna Federica Franco, è andato in vacanza nella località gallurse.

Sedendosi al bar hanno ordinato un caffè e un’orzata e sono rimasti sorpresi dallo scontrino: il conto ammontava a 50 euro. La loro scelta era stata casuale, ma le tariffe del bar si sono rivelate fuori dall’ordinario. L’influencer, inoltre, ha condiviso alcune cifre straordinarie. Una semplice coppetta di gelato costava 30 euro, un bicchiere di acqua naturale 15 euro e una bottiglia frizzante 20 euro.

Russo prosegue nel racconto, spiegando che avevano ordinato solamente un caffè e un’orzata, ma sono stati serviti anche con una varietà di stuzzichini. Tra questi pizzette, pomodori, arachidi, olive e persino biscottini e cioccolatini per accompagnare il caffè.

La somma finale di 50 euro sembrava incredibile, considerando che il caffè da solo costava 20 euro, mentre l’orzata raggiungeva la cifra di 30 euro. Da quanto si evince dallo scontrino, sembra che l’orzata sia stata considerata un aperitivo, probabilmente perché bevuta alle 18.45. Il video è diventato virale mostrando l’aspetto peculiare delle tariffe in alcune località turistiche di lusso, dove i prezzi possono sorprendere anche i visitatori più esperti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui