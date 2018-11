Le ostriche del Golfo di Olbia piacciono agli operatori

Via libera per la produzione di ostriche.

La Sardegna è il primo produttore di ostriche d’allevamento in Italia. I dati sulla richiesta del prodotto raccontano di un mercato in espansione costante. E una buona notizia arriva per la Gallura. Il Consorzio dei molluschicoltori di Olbia aveva richiesto tempo fa la classificazione degli specchi acquei anche per la produzione di ostriche. Dopo mesi di attesa la Regione ha dato il via libera agli allevamenti in cinque specchi acquei del Golfo di Olbia, tra Cocciani e Cala Saccaia.

Altri due specchi erano stati già classificati tempo fa. E’ quindi stato concesso il totale delle aree nel golfo. “Finalmente si potrà partire con la produzione del prodotto – commenta Mauro Monaco, presidente del Consorzio– Il prossimo potremo vendere le prime ostriche olbiesi”. L’economia locale farà un grande balzo in avanti con la vendita di questo prodotto.

