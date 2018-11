La Remata del cuore a Olbia per Casa Silvia.

Mai così tanti partecipanti. Un successo senza precedenti per la Remata del cuore, l’evento solidaristico che da quattro anni si ripete nello specchio del golfo di Olbia. Sono stati circa 160 i rematori della Lega navale, che si sono dati battaglia a colpi di sorriso. Per uno scopo tra i più nobili: raccogliere fondi da destinare in beneficienza a Casa Silvia, l’associazione d’assistenza per i malati oncologici.

Una gara nel segno dell’allegria. Che, come tutte le competizioni che si rispettino, ha avuto il suo vincitore: la squadra guidata da Alberto Carnevale. La sua barca ha completato il percorso in 2 minuti e 44 secondi. E dopo la sfida in acqua, la sfida a tavola, a base di piatti di pennette al ragù, bibite e dolci. A fine giornata sono stati devoluti a Casa Silvia quasi 3600 euro.

