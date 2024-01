La discussione sulle pale eoliche a Tempio.

Ieri il Consiglio comunale di Tempio ha tenuto una discussione sui progetti dei parchi eolici presentati da grandi aziende nel settore delle energie alternative. Il Comitato anti eolico ha sollevato critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, accusandola di non aver opposto resistenza agli aerogeneratori. In risposta, il primo cittadino Gianni Addis ha difeso con vigore gli sforzi profusi per introdurre vincoli e fermare la realizzazione degli impianti.

L’assemblea straordinaria è stata focalizzata sul problema della crescente presenza degli impianti eolici, con la partecipazione attiva dei rappresentanti del Comitato locale che si batte contro la costruzione di alte torri eoliche in tutta l’isola.

Il Coordinamento gallurese anti eolico ha contestato le affermazioni del sindaco, richiedendo una presa di posizione immediata e decisa da parte dell’amministrazione comunale. Il Consiglio ha votato una deliberazione che impegna il Comune a sollecitare una moratoria degli impianti e a implementare misure urgenti, coinvolgendo l’Anci e l’Unione dei Comuni Alta Gallura.

