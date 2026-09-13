Berchidda arricchisce il parco urbano con nuovi spazi inclusivi



La comunità di Berchidda arricchisce il suo parco urbano con nuovi spazi per lo sport e il tempo libero. All’interno dell’area verde adesso ci sono attrezzature sportive e giochi pensati per rendere il parco più vivo, funzionale e accogliente per tutti.

L’intervento punta a favorire il benessere di ogni fascia d’età, incoraggiando l’attività all’aperto e lo stare insieme. Le nuove strutture si inseriscono nel paesaggio e offrono soluzioni per il fitness e lo svago, trasformando il parco in un punto di riferimento per il paese.

Un’attenzione particolare viene riservata all’accessibilità e all’inclusione, con l’installazione di altalene progettate per persone con disabilità e bisogni speciali, così da garantire giochi sicuri e accessibili a chiunque.

Le attrezzature sono già aperte a tutti, affidando simbolicamente ai cittadini il compito di averne cura come di un bene comune.

“Un altro significativo passo avanti per un parco più aperto, più sicuro, più nostro”, ha dichiarato il sindaco Andrea Nieddu a nome dell’amministrazione.

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