Il Parco tenda di Tempio torna operativo per gli eventi cittadini.

La tensostruttura del Parco tenda di Tempio è tornata a dominare la collina della Pischinaccia dopo la conclusione degli interventi necessari a ripristinare i danni provocati dal ciclone Harry. Il maltempo di febbraio aveva colpito con forza l’area, piegando alcuni pilastri portanti e costringendo l’amministrazione a sospendere l’avvio degli eventi del carnevale tempiese.

Le raffiche di vento avevano compromesso la stabilità del tendone proprio alla vigilia del Giovedì Grasso, quando erano previsti i primi appuntamenti della manifestazione. I tecnici hanno lavorato per settimane sulla messa in sicurezza della struttura, sostituendo gli elementi danneggiati e verificando la resistenza dell’intera copertura.

Il ritorno degli eventi nel Parco tenda.

Con i lavori conclusi, la tensostruttura è nuovamente pronta ad accogliere spettacoli, serate danzanti e iniziative dedicate alla comunità. Chi aveva acquistato l’abbonamento per gli eventi annullati potrà chiedere il rimborso nelle modalità indicate dall’amministrazione comunale. In alternativa, il titolo resterà valido per le manifestazioni riprogrammate nelle prossime settimane.

Il recupero delle attività consentirà di riportare al pubblico diversi appuntamenti legati al carnevale e alle iniziative tradizionalmente organizzate tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

La programmazione dopo la riapertura.

La struttura rappresenta da anni uno dei punti di riferimento della vita culturale cittadina. Con il ripristino completato, il Comune punta a garantire continuità alle iniziative in calendario, riducendo l’impatto degli eventi meteorologici che avevano improvvisamente interrotto la stagione. Nei prossimi mesi il Parco tenda di Tempio ospiterà numerosi appuntamenti, compresi quelli previsti dopo Pasqua.

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