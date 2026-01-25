Edilizia sociale a Olbia, nuova vita per l’ex caseificio di via Doria

I cantieri Pinqua tra San Simplicio e Orgosoleddu.

A Olbia nel quartiere di San Simplicio i cantieri del progetto Pinqua hanno iniziato a cambiare il volto di diverse strade grazie all’edilizia sociale. L’amministrazione comunale porta avanti da anni un piano organico di rigenerazione urbana. Il sindaco Nizzi ha affidato il coordinamento all’assessorato all’Urbanistica, guidato da Bastianino Monni.

In via Andrea Doria, a pochi passi dalla basilica di San Simplicio, le ruspe sono entrate in azione su un vecchio rudere di proprietà comunale. L’edificio verrà in parte demolito e in parte ricostruito. Il Comune userà anche gli spazi circostanti per realizzare una palazzina moderna destinata all’olbia edilizia sociale.

Il progetto Pinqua e la rigenerazione urbana.

Il progetto Pinqua rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’amministrazione ha aderito al bando governativo con l’obiettivo di ridurre il degrado urbano e migliorare la qualità della vita. Gli interventi interessano i quartieri di San Simplicio, Orgosoleddu e San Nicola.

Negli ultimi mesi il Comune ha avviato tutti i cantieri previsti. Il valore complessivo delle opere raggiunge circa 19 milioni di euro. In via Fausto Noce e nelle traverse di via Brigata Sassari l’ente ha espropriato diversi ruderi. Alcuni verranno demoliti per creare piccoli giardini urbani. Altri verranno ristrutturati e destinati all’olbia edilizia sociale.

L’ex caseificio di via Doria.

L’edificio di via Doria non rappresenta un semplice stabile abbandonato. In passato ha ospitato un caseificio che ha avuto un ruolo nell’economia olbiese tra inizio e metà Novecento. Per un periodo alcune famiglie greche, arrivate nell’allora Terranova, lo hanno utilizzato per attività legate al settore caseario.

Dopo decenni di abbandono, lo stabile è entrato nella disponibilità del Comune. Ora l’amministrazione ha deciso di ristrutturarlo e sopraelevare una parte della struttura. All’interno sorgeranno nuovi alloggi di olbia edilizia sociale per rispondere alla crescente domanda abitativa in città.

Altri interventi nei quartieri.

In via Vittorio Veneto sono in corso i lavori sull’ex palazzo dei ferrovieri. Il Comune lo trasformerà in una casa dello studente. A Orgosoleddu stanno prendendo forma tre grandi parchi urbani. Uno sorgerà accanto alla scuola di Santa Maria. Un altro sorgerà dietro piazza Nassirya. Il terzo occuperà l’area alle spalle della Casa del fanciullo.

Come dice La Nuova Sardegna. In via Petta l’amministrazione sta costruendo trenta nuovi alloggi di olbia edilizia sociale. Gli edifici saranno circondati da una foresta urbana, pensata per migliorare il microclima e offrire spazi verdi ai residenti.

Una risposta alla domanda abitativa.

Il Comune punta a creare un sistema abitativo diffuso. L’obiettivo è integrare nuovi alloggi con spazi pubblici e servizi. L’amministrazione considera questi interventi fondamentali per sostenere le fasce più fragili della popolazione, senza creare ghetti, di fatto spesso prodotti dall’edilizia popolare del secolo scorso.

