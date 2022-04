Le prenotazioni in Gallura per le vacanze pasquali.

Sarà una Pasqua all’insegna dell‘incertezza quella del 2022 in Gallura secondo le stime degli albergatori, basate sull’indice di riempimento degli hotel e strutture ricettive sul territorio. Numeri accolti da un tiepido ottimismo, a causa della situazione di forte crisi attuale.

Prima la pandemia, che nonostante la fine dello stato di emergenza, continua a preoccupare a causa dell’aumento dei contagi associati a una nuova variante, la omicron XE, in secondo luogo si aggiungono problematiche recenti: quella della guerra e dell’inflazione, che ha causato il rincaro dell’energia e delle materie prime.

“Gli hotel di Olbia, che sono quasi tutti aperti, – dichiara il presidente degli albergatori, Fabio Fiori – complessivamente sono pieni fino al 40%. Si tratta di una media, perché significa che alcune strutture sono sotto il 30%. Noi ci auguriamo che le percentuali aumentino e sicuramente questo accadrà, ma data la situazione di incertezza, avremo delle prenotazioni last minute. Quindi, i turisti potrebbero decidere di venire negli ultimi giorni. Consideriamo che noi abbiamo anche clienti stranieri e vista la situazione, non sarà una Pasqua che darà il via alla stagione estiva”.

Secondo le previsioni degli albergatori l’estate comincerà con un mese di ritardo. “La stagione comincerà non prima del 20 maggio – spiega Fiori -, sembra una previsione buona poiché lo scorso anno è cominciata a luglio, ma non lo è perché non sappiamo quanti sceglieranno di venire. Per quanto riguarda il problema delle vacanze pasquali, sicuramente la situazione di incertezza è dovuta a un insieme di fattori dovuti alla guerra in Ucraina e all’aumento dei costi, questo non per ultimo perché molte famiglie avranno sicuramente rinunciato alle vacanze pasquali per concedersi la sola vacanza estiva”.