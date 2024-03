Cannigione porta i big per il concerto di Pasquetta

Presto saranno annunciati i nomi per l’evento di Pasquetta a Cannigione.

A Cannigione, come da tradizione, la Pasquetta si trasforma in una festa. Lo scorso anno con Mr Rain il concertone è stato un successo e quest’anno l’amministrazione vuole sicuramente bissare e non è escluso che porterà artisti anche dal Festival di Sanremo.

Questa è ovviamente un’ipotesi in quanto Mr Rain veniva dalla kermesse, ma ciò che è sicuro è che i nomi dei big saranno presto annunciati. Le ipotesi, infatti, sono tante, ma per ora è ancora top secret chi farà parte della lista di nomi dei cantanti nazionali che si esibiranno il 1 aprile, al parco Riva Azzurra di Cannigione.

Non è un pesce d’aprile, perché è proprio il Comune di Arzachena ad aver annunciato il ritorno dell’evento più atteso, che si terrà a Pasquetta. “Sono in arrivo artisti di calibro nazionale per il tradizionale evento sul mare che apre le porte al periodo di maggior afflusso turistico nella nostra destinazione – si legge nella pagina -. Presto sveleremo i nomi degli ospiti che calcheranno il palco dell’edizione 2024. Seguici”.

