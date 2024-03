Va all’asta un albergo di Olbia con 12 camere

L’albergo messo all’asta a Olbia a 412.500 euro.

A Olbia anche gli hotel finiscono all’asta. Un piccolo albergo con 12 camere, nella periferia, è finito all’asta. Come riportato sul sito astegiudiziarie.it, l’albergo di Olbia messo in vendita, che parte da poco più di 400mila euro, si trova in via Francoforte, a Sa Minda Noa.

Le aste in città continuano ad aumentare. Il settore delle aste giudiziarie è diventato un’opportunità per molti anche in Gallura, soprattutto quando si tratta di attività che finiscono in vendita per soddisfare i creditori. Solo nel 2022 erano più di 200 gli immobili residenziali all’asta sul portale del Tribunale di Tempio. Ville, villette appartamenti. Altrettanti i locali commerciali messi in vendita al migliore offerente. Ciò che attira gli acquirenti degli immobili messi all’asta sono i prezzi delle abitazioni.

