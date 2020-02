In Sardegna sono 453 i lavoratori coinvolti.

Ancora una brutta notizia per i dipendenti di Olbia e della Sardegna coinvolti nel passaggio da Auchan a Conad.

Margherita Distribuzione, la società subentrata nella gestione, ha infatti chiesto la cassa integrazione per oltre 5.200 dipendenti, dei quali 453 lavoratori sono impiegati nelle 4 sedi in Sardegna.

La società ha motivato la scelta per dare continuità nel periodo di ristrutturazione dei negozi e di passaggio al nuovo marchio. La società ha specificato inoltre che la cassa integrazione sarà effettuata in momenti differenti con e in base alle tempistiche dei lavori nei negozi.

Un’altra tegola che si aggiunge alla delicata situazione di Olbia e Sassari: i centri sono infatti anche sotto osservazione dell’Antitrust in quanto avrebbero una posizione dominante sul mercato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale la concorrenza sul mercato.

