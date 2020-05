Passaporto sanitario in Sardegna: “Se non cambiano le regole non sarà obbligatorio”

Le dichiarazioni dell’assessore Nieddu.

L’assessore della Sanità della Sardegna, Mario Nieddu ritorna sul passaporto sanitario e sul certificato di negatività nel corso di un’intervista nel corso di un convegno di telemedicina.

“Ad oggi se non cambiano le regole chi arriverà in Sardegna non deve presentare nessun certificato, perchè se non cambiano le regole dal 3 giugno si apre la mobilità regionale senza nessuna preclusione”. Questa in la dichiarazione dell’assessore Nieddu che chiede anche al Governo una presa di posizione con regole chiare e precise per tutti.

L’assessore ha continuato poi dicendo che la certificazione “sarà per forza di cose volontaria, noi non possiamo costringere nessuno ad eseguire il test”.

