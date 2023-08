Tensione tra un passeggero e il comandante di un aerotaxi a Olbia

Un passeggero voleva assolutamente raggiungere Parigi con l’aerotaxi nonostante il maltempo e ha aggredito il comandante a Olbia. Le condizioni meteo della capitale francese non permettevano l’atterraggio e tre ricchi passeggeri non hanno gradito il ritardo annunciato dal comandante. Chi si sposta con questi piccoli aerei è abituato a pagare per avere un servizio, a pretendere tutto anche a prescindere dal resto del mondo. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, però, le condizioni non ottimali del meteo non hanno permesso il decollo.

Ne è nata un a discussione a bordo che è sfociata on una testata da parte di un passeggero ai danni del comandante. Il parapiglia è continuato all’esterno dell’aereo che, ovviamente, non ha raggiunto Parigi nonostante le pressioni dei tre facoltosi passeggeri.

