Olbia dice addio ad Emanuele Chessa, aveva soltanto 39 anni

Addio ad Emanuele Chessa.

Olbia si risveglia con il dolore per la scomparsa di un uomo di soli 39 anni. Emanuele Chessa, questo il suo nome, se ne è andato nelle scorse ore, lasciando un vuoto in città. Il 39enne era impiegato in un locale molto conosciuto in città ed è ricordato come un grande lavoratore che si distingueva sempre per il suo sorriso. A dare la notizia della sua tragica scomparsa la famiglia del giovane uomo e tanti amici che si era costruito nella sua breve vita.

Sono tanti i messaggi commuoventi di tanti conoscenti anche sui social, nel dare l’ultimo saluto a Chessa. Oggi, 14 settembre, alle 12, amici e parenti hanno assistito al funerale di Emanuele che si è tenuto nella chiesa di Sant’Antonio da Padova. Stando a quanto si apprende da alcuni post di sfogo online, l’olbiese è scomparso a causa di una malattia. Nell’ultimo periodo Emanuele continuava ad affrontare le difficoltà quotidiane con il sorriso, celando le avversità interiori e dimostrando un carattere buono, sincero e onesto.

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