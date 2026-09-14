Terminati a Monti i festeggiamenti per San Gavino Martire

I festeggiamenti civili in onore di San Gavino Martire a Monti si sono conclusi in un clima di sobrio raccoglimento. La comunità locale ha vissuto un fine settimana particolare a seguito della decisione del Comitato San Gavino Martire – Classe 1979, che ha scelto di annullare gli eventi civili previsti per le giornate del 12 e 13 settembre 2026.

La sospensione per un problema di salute

La sospensione delle manifestazioni è arrivata a causa di un improvviso problema di salute che ha colpito una componente del comitato organizzatore. Per una forma di profondo rispetto e vicinanza umana, è stato deciso di interrompere il programma dei festeggiamenti civili. Tuttavia, la decisione è maturata a ridosso degli eventi, consentendo comunque il regolare svolgimento dello spettacolo musicale degli Istentales, andato in scena venerdì sera come da calendario prima della comunicazione ufficiale della sospensione.

L’amministrazione comunale di Monti ha espresso grande vicinanza al comitato dei coetanei e alla persona coinvolta, trovando nella comunità un forte senso di solidarietà. A bilanciare il quadro dei festeggiamenti sono stati i momenti religiosi, culminati nella Santa Messa celebrata domenica 13 settembre alle ore 10.30. La funzione ha visto una calorosa e partecipata presenza di fedeli, riunitisi nella chiesa parrocchiale per stringersi attorno al Santo Patrono e condividere un momento di unione spirituale.

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