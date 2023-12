Pace fatta tra Asl Gallura e Avis Olbia sul Centro trasfusionale

Da oggi all’interno del Centro Trasfusionale della Asl a Olbia è attivo uno spazio dell’Avis per la sensibilizzazione della donazione del sangue. Il via libera arriva grazie all’intesa raggiunta ieri con la Direzione aziendale della Asl Gallura. Il direttivo provinciale ha delegato in qualità di coordinatore dell’iniziativa il comandante Agostino Chiaffitella, presidente onorario dell’Avis Olbia.

L’annuncio di Asl Gallura

“L’intesa raggiunta in seguito a un cordiale confronto proprio tra il direttivo provinciale dell’associazione e il Direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – si legge -. Con la mediazione del presidente del Cipnes Gallura, Gianni Sarti. Lo spazio dedicato alla sensibilizzazione della donazione del sangue è stato “popolato” già da questa mattina. Dei prelievi si occupano gli operatori del Centro trasfusionale e Agostino Chiaffitella regala ai donatori un panettone e alcuni gadget offerti dall’Avis. Come segno di riconoscenza per la partecipazione alla campagna di donazione.

L’iniziativa natalizia andrà avanti sino al 31 dicembre, ma lo spazio fisico all’interno del Centro Trasfusionale sarà a disposizione dell’Avis provinciale gallurese anche dopo. Per tutte le iniziative a sostegno della promozione della donazione di sangue, condivise con il Centro trasfusionale di Olbia della Asl Gallura.

La soddisfazione dell’Avis Olbia

“Il Natale porta buonsenso – commentano dall’Avis Olbia -. Da oggi l’Avis rientra al Centro trasfusionale per accogliere e mettersi a disposizione dei donatori, così come ha sempre fatto negli ultimi 53 anni.

In un incontro tenutosi, presso la Direzione Generale della Asl Gallura, tra il presidente onorario Avis Olbia, Comandante Chiaffitella, e il Direttore generale Asl Gallura, dott. Acciaro, è stato rilanciato il rapporto tra l’Avis Olbia e Asl Gallura”.

“Accogliamo con soddisfazione e rispetto la determina di chi ha l’intelligenza di rivedere le proprie posizioni e si propone di lavorare per il bene comune. Da subito ci adopereremo, insieme alla Asl, nel rispetto dei ruoli, per promuovere nuove ed ulteriori iniziative volte ad incrementare la raccolta e mirare alla autosufficienza ematica del territorio”.

