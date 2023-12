La compagnia Delcomar si aggiudica i collegamenti per La Maddalena

La compagnia Delcomar si è aggiudicata, con una procedura di affidamento in emergenza del servizio, i collegamenti con La Maddalena. La società garantirà anche quelli con l’isola di San Pietro e l’Asinara. La determinazione di aggiudicazione, con contestuale richiesta di esecuzione anticipata di servizi, stabilisce la durata in sei mesi, dal primo gennaio al 30 giugno 2024.

Il lotto 1, collegamenti con La Maddalena e San Pietro, aggiudicato con un ribasso dello 0,30% rispetto alla base d’asta, fissata in euro 14.750.000 (iva esclusa). Per i collegamenti tra Porto Torres e l’Asinara (lotto 2), un ribasso dello 0.10% rispetto alla base d’asta determinata in euro 1.250.000 (iva esclusa). In questa maniera non ci saranno interruzioni nel servizio che collega la Sardegna con le sue principali isole minori. Fino al 30 giugno i traghetti sono garantiti per tutti

“Esprimo soddisfazione per l’aggiudicazione delle tratte marittime con le isole minori – commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro -. Che restituisce alle comunità di Carloforte e La Maddalena la certezza dei collegamenti in continuità territoriale. E consente la prosecuzione di servizi stabili con l’isola parco dell’Asinara”.

