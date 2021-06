L’intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena.

Allarme questa mattina poco dopo le 9 quando un’auto, alimentata a Gpl ha preso fuoco in via Aldo Moro. Dopo la chiamata alla sala operativa sul posto è subito intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale.,

Arrivata in pochi minuti sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a spegnere in poco tempo l’auto in fiamme e mettendo in sicurezza l’impianto di Gpl presente all’interno della vettura ed evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

Dopo che l’auto è stata portata via dal carroattrezzi si è inoltre proceduto a bonificare la zona. Sul posto presenti anche i vigili urbani di Arzachena.

