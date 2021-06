Prorogato il coprifuoco.

Resterà in vigore fino al 30 giugno il coprifuoco a Trinità d’Agultu e Vignola. A stabilirlo l’ultima ordinanza del sindaco Giampiero Carta che proroga quindi il divieto di la libera circolazione delle persone dalle ore 23 e 30 alle ore 5, salvo i comprovati casi di salute, lavoro, necessità ed urgenza.

Una decisione presa per “scopo precauzionale per tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare la ripresa economica in concomitanza con l’avvio della stagione turistica“, si legge nell’ordinanza.

Resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani, il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e con divieto assoluto di assembramento. Infine il divieto non non si applica ai soggetti provenienti da altri comuni che transitino nel territorio comunale per raggiungere altre destinazioni.

