Grosso incendio nella pineta di Porto Ainu, paura a Budoni

I vigili del fuoco hanno spento un grande incendio a Budoni.

Paura a Budoni per un grosso incendio in una pineta. Il rogo è scoppiato a Porto Ainu alle ore 17:30 circa, lambendo diverse abitazioni e attività ricettive. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Nuoro, che ha inviato due squadre sul posto.

L’intervento tempestivo delle squadre ha permesso di controllare l’incendio ed estinguerlo evitando gravi conseguenze per la pineta, per le persone e le abitazioni. Sul posto erano presenti in forze anche i Barracelli di Budoni.

