Pavoni morti nel parco, autopsia sulle carcasse per scoprire le cause

Sarà eseguita l’autopsia sui pavoni morti

Nel parco si cono diversi pavoni morti e ora scattano i controlli per scoprire le cause. Diversi esemplari dei coloratissimi uccelli sono morti all’interno del parco cagliaritano di Monte Urpinu. “Il veterinario comunale ha avviato la procedura prevista – spiegano dal Comune di Cagliari -. Avvisando il competente settore veterinario dell’Asl e l’Istituto zooprofilattico, consegnando a quest’ultimo le carcasse degli animali per le analisi autoptiche”.

Le autopsie si sono rese necessarie per scoprire le cause della morte dei pavoni in un parco di oltre venti ettari che ospita diverse specie animali. Gli uccelli dalle piume colorate convivono con oche, galline, anatre, cigni, ma anche tartarughe e gatti. E sono tanti i visitatori che ogni giorno frequentano quel polmone verde, molto apprezzato dai bambini.

Gli esperti dell’Istituto zooprofilattico, che stanno sempre monitorando la diffusione della febbre del Nilo, hanno preso in carico i pavoni morti. È sempre alta l’attenzione sulle varie specie di uccelli in tutta la Sardegna. “Non appena saranno disponibili i referti e saranno stabilite le cause delle morti – annunciano dal Comune -. Verranno adottate le appropriate misure sanitarie e di profilassi a tutela della fauna avicola del Parco”.

