Il maltempo provoca numerosi disagi anche a Perfugas.

Strade e campagne allagate nella periferia di Perfugas. Da questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari sono impegnati nel salvataggio di un centinaio di pecore. Le operazioni sono coordinate dal nucleo sommozzatori in due interventi separati.

Il più rilevante riguarda quello di un gruppo di 70 pecore che, sommerse dall’acqua, non riescono a raggiungere un luogo sicuro nella quale ripararsi.

L’altro caso, analogo al primo, riguardo un gruppo di 30 pecore anch’esse in difficoltà e sommerse dall’acqua fino alla gola.

Le operazioni sono particolarmente difficili, sia per la grande quantità di acqua, sia per il buio che non permette agli uomini del 115 di muoversi celermente.

(Visited 4.447 times, 1.170 visits today)