Perde il controllo dell’auto e si ribalta, paura a Olbia

Un’auto si è ribaltata in via San Vittore a Olbia.

Momenti di apprensione in via San Vittore, a Olbia, nei pressi della chiesa dedicata al santo, dove un’automobile è rimasta coinvolta in un incidente autonomo. Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, riportando ingenti danni alla vettura. Nonostante la dinamica dell’accaduto, l’automobilista è rimasto illeso e non si sono registrate conseguenze per la sua incolumità.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Olbia, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

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