Fasolino con Gian Piero Scanu: “Abbraccio da comunità di Golfo Aranci”

Il sindaco di Golfo Aranci si schiera con l’ex primo cittadino di Olbia

Il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, mostra la sua solidarietà all’ex primo cittadino di Olbia, Gian Piero Scanu. Secondo il Tribunale di Sassari deve restituire 77mila euro presi come commissario della Provincia di Sassari, una decisione che ha creato polemiche. Nella Penisola il Fatto quotidiano ha rilanciato il caso parlando di Re delle poltrone” per l’ex deputato e senatore. I primi a scendere al suo fianco sono stati i compagni del Pd di Olbia che hanno diramato una nota per ricordare l’importanza dell’attività politica di Scanu, in Sardegna e in Italia.

Anche l’ex assessore regionale Giuseppe Fasolino ci tiene a mostrare la sua vicinanza a Scanu. “Conosco bene la passione, la rettitudine e l’impegno costante che Giampiero ha sempre dedicato alla nostra terra e alle istituzioni nel corso della sua lunga vita pubblica – commenta il sindaco di Golfo Aranci -. Sono certo che Giampiero, di cui mi onoro di essere amico, saprà affrontare questo momento con la forza e la dignità che lo hanno sempre contraddistinto.

​A lui va il mio abbraccio personale e quello di tutta la comunità di Golfo Aranci, nella certezza che la verità e la giustizia sapranno fare presto e bene il loro corso”.

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