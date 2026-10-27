Incidente ad Arzachena, le condizioni del conducente

Le condizioni del conducente ferito nell’incidente ad Arzachena.

Non sono gravi le condizioni del conducente di un’auto rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel cuore della notte lungo la strada provinciale 59, all’altezza del bivio per Baja Sardinia e Cannigione, nel territorio di Arzachena. La vettura, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata, terminando la sua corsa contro il guard rail e rimanendo completamente incastrata nella barriera di protezione.

L’allarme è scattato intorno alle 2 del mattino, quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena. Gli operatori del 115 hanno operato per gestire la situazione e mettere in sicurezza il veicolo, finito in una posizione che ha richiesto un intervento per liberarlo dalla barriera stradale. A bordo della macchina si trovava soltanto il conducente, che nell’incidente ha riportato ferite lievi. Sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza all’automobilista, mentre i carabinieri hanno raggiunto la zona per effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’episodio.

Resta da chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo e la successiva uscita di strada. Saranno gli accertamenti a stabilire le cause dell’incidente, avvenuto nelle ore notturne lungo un tratto della provinciale che collega le località della costa gallurese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui