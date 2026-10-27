Auto finisce sul guard rail al bivio per Cannigione, c’è un ferito

Incidente stanotte al bivio per Cannigione e Baja Sardinia, c’è un ferito. Verso le 2 del mattino il conducente di un’utilitaria ha perso il controllo mentre percorreva la Provinciale 59. Dopo aver sbandato il mezzo stava uscendo fuori strada ed è rimasto incastrato nel guard rail.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che si sono presi cura dell’unica persona a bordo dell’auto. I vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena si sono invece occupati della messa in sicurezza dell’auto e di quel tratto di strada. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica per accertare se l’auto fosse l’unica in quel momenti sulla Sp59.

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