A Olbia cinque corsi per formare operatori del turismo: 900 ore di stage

I corsi ITS a Olbia per formare professionisti del turismo.

Come si gestisce un albergo di lusso? Quali competenze servono per coordinare un ristorante, organizzare l’accoglienza in una marina o promuovere online un’esperienza enogastronomica? A queste esigenze rispondono i cinque percorsi biennali dell’ITS Academy Turismo e Attività culturali Sardegna, presentati a Olbia a bordo della nave Grimaldi Lines, nella stazione marittima dell’Isola Bianca.

L’offerta formativa per il biennio 2026-2028 comprende corsi da 1.800 ore, di cui 900 dedicate al tirocinio aziendale. L’obiettivo è preparare figure specializzate in settori nei quali le competenze organizzative, tecniche e manageriali sono importanti quanto la conoscenza del territorio. I percorsi previsti sono: Luxury Experience Design and Hospitality Management, che è rivolto a chi vuole lavorare nell’organizzazione e nella gestione delle strutture ricettive di alta gamma, Culinary Experience – Food & Beverage Manager, che si rivolge a chi vuole andare oltre la preparazione dei piatti e acquisire competenze per coordinare un’attività gastronomica, Tecnico superiore per la progettazione e l’accoglienza nel turismo nautico da diporto e nell’albergo nautico diffuso, che riguarda l’organizzazione dei soggiorni legati alla navigazione da diporto, Tecnico superiore per la gestione operativa e lo sviluppo sostenibile dell’offerta turistica nei porti e nelle marine, che si concentra sul funzionamento delle strutture portuali turistiche, Tecnico superiore in Digital Tourism: Immersive Destination Food & Wine Hospitality, che è rivolto a chi vuole imparare a utilizzare le tecnologie per far conoscere una destinazione.

I percorsi riguardano quindi il management dell’ospitalità di alta gamma, con il coinvolgimento di Delphina Hotels & Resorts. La gestione dell’alta ristorazione, insieme al Cipnes Gallura e all’Accademia culinaria Gualtiero Marchesi; la progettazione e l’accoglienza nel turismo nautico da diporto. La gestione operativa e sostenibile di porti e marine. Infine, il turismo digitale applicato alle esperienze legate al cibo e al vino.

“Questa nuova offerta formativa è il risultato di un importante lavoro di progettazione e di una collaborazione sempre più stretta con il sistema delle imprese, che rappresenta il vero punto di forza degli ITS Academy“, ha spiegato Sabrina Serra, presidente dell’ITS Academy TAC Sardegna. “Abbiamo voluto costruire percorsi capaci di interpretare l’evoluzione del turismo e valorizzare le eccellenze della Sardegna, con una visione che guarda al futuro“. Serra ha rivolto un messaggio anche ai giovani che devono decidere quale strada intraprendere dopo il diploma: “La nostra responsabilità è offrire opportunità concrete di crescita e occupazione qualificata, contribuendo a rendere la formazione un elemento strategico per lo sviluppo economico e la competitività del territorio“. E ha aggiunto: “Le imprese devono essere vicine ai ragazzi, che spesso sono in balia delle onde e non sanno cosa fare dopo il diploma. Sappiate che ora avete queste nuove opportunità in settori strategici“.

La presentazione.

Il rapporto tra istruzione e lavoro è stato al centro anche dell’intervento del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di contrastare l’abbandono scolastico e investire nella crescita culturale della comunità. “Non possiamo continuare su questa strada e pensare che invece di studiare si vada a lavorare e si diventi ricchi. Bisogna avere un titolo di studio che serve a far crescere la nostra comunità“, ha affermato il sindaco. Nizzi ha inoltre sottolineato che “da soli non si va da nessuna parte“, richiamando l’importanza della collaborazione e del confronto per raggiungere risultati concreti.

Alla presentazione sono intervenuti anche Andrea Vaiardi, direttore marittimo del Nord Sardegna, Marialaura Cosimi, vicepresidente nazionale della Rete ITS, Elena Bilardi di Grimaldi Lines e Alfonso Balsamo, advisor education di Confindustria. Bilardi ha annunciato l’intenzione della compagnia di avviare una collaborazione formativa con l’ITS di Olbia, guardando anche alle nuove professionalità richieste dal settore marittimo.

I percorsi ITS si rivolgono a chi ha concluso la scuola superiore e cerca una formazione professionalizzante con un forte collegamento alle imprese. Per i requisiti specifici, le modalità di candidatura, le eventuali selezioni e le scadenze del biennio 2026-2028 è necessario consultare i bandi e gli aggiornamenti pubblicati dall’ITS Academy TAC Sardegna sul sito www.itsacademytacsardegna.it.

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