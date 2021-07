Pericolo incendi: alto rischio in Gallura, allerta rossa in alcune zone della Sardegna

L’allerta incendi per domani in Sardegna.

Complici li temperature in aumento previste per questo fine settimana si alza l‘allerta incendi in Gallura e in Sardegna. Il nuovo bollettino della protezione civile per la giornata di domani prevede infatti un’allerta arancione o rossa in quasi tutta la Sardegna.

Il bollettino.

Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale, spiega la Protezione civile.

L’allerta comunque resta alta in tutta la Sardegna, come sempre in questo periodo ed è richiesta la collaborazione dei cittadini per segnalare eventuali focolai. Segnalare, non tentate di spegnerli. Se si è vicino ad un incendio è bene chiamare il pronto intervento ed allontanarsi.

(Visited 106 times, 106 visits today)