A Olbia 70 persone in lista per un bilocale di appena 36 metri quadri

Numerose persone in lista per un bilocale a Olbia.

A Olbia 70 persone in lista per visitare un bilocale di appena 36 metri quadri. Non è il racconto di una vendita record, ma il segnale sempre più evidente di una pressione crescente sul mercato immobiliare cittadino. Il dato emerge in occasione di un open house organizzato sabato per un piccolo appartamento in città. In pochi giorni sono arrivate oltre settanta richieste di prenotazione per la visita.

Il dato più significativo non riguarda però il volume di richieste, quanto il profilo degli interessati: la grande maggioranza non è composta da investitori o acquirenti alla ricerca di una seconda casa, ma da cittadini in cerca della loro prima abitazione. Lavoratori, giovani coppie, impiegati, persone che vivono e lavorano stabilmente in città e che oggi faticano sempre di più a trovare soluzioni abitative compatibili con i redditi locali.

Da un lato una città che continua a crescere, ad attrarre investimenti e capitali legati al turismo e al mercato internazionale; dall’altro una domanda abitativa locale che fatica a trovare risposta in un’offerta ormai sempre più orientata verso segmenti di mercato con maggiore capacità di spesa. Il risultato è una competizione sempre più serrata anche per immobili di dimensioni ridotte, che un tempo venivano considerati soluzioni temporanee o punti d’appoggio. Oggi, invece, rappresentano per molti l’unica possibilità concreta di accesso alla proprietà. Il fenomeno non riguarda solo l’acquisto. Anche il mercato degli affitti vive una fase di forte tensione, con disponibilità limitate e prezzi che negli ultimi anni hanno registrato aumenti significativi.

In molti casi la stagionalità turistica contribuisce ulteriormente a ridurre l’offerta di lungo periodo, alimentando una pressione che si riflette direttamente sui residenti. In questo contesto, episodi come quello dell’open house con decine di prenotazioni diventano una sorta di “stress test” del mercato locale. Non tanto un segnale di dinamismo, quanto piuttosto l’indicatore di un equilibrio sempre più fragile tra domanda abitativa e disponibilità reale di case accessibili.

La questione abitativa sta emergendo con forza in molte città italiane a forte vocazione turistica, ma nel caso di Olbia assume contorni particolarmente evidenti. Il rischio, sottolineano diversi osservatori del settore, è che nel lungo periodo la difficoltà di accesso alla casa finisca per spingere fuori dal centro urbano proprio quella fascia di lavoratori che contribuisce ogni giorno alla crescita economica e sociale della città. Settanta persone per trentasei metri quadri non raccontano soltanto la storia di un appartamento molto richiesto. Raccontano soprattutto la fotografia di un mercato che, sempre più spesso, sembra non riuscire a tenere il passo con i bisogni reali di chi Olbia la vive tutto l’anno.

