L’incendio alla pescheria di San Teodoro.

Sono ingenti i danni alla pescheria ”Sapori di Mare” di San Teodoro, data alle fiamme sabato sera e non questa notte come inizialmente appreso. Il fatto, che si ipotizza di origine dolosa, è avvenuto intorno alle 21. Dentro il locale, a pochi passi dal centro storico, sono state rinvenute delle taniche di gasolio.

A vedere la pescheria in fiamme, che si trovava chiusa poiché terminata la stagione estiva, è stata una passante, che ha dato subito l’allarme ai vigili del fuoco evitando danni maggiori alla struttura. Tuttavia, sono numerosi i danneggiamenti all’interno del locale, che ancora non sono stati quantificati in termini economici.

Il gesto doloso e il locale devastato.

“Lo hanno fatto apposta”, ha detto il titolare Tiziano Del Vecchio, ancora sconvolto per ciò che è successo. All’interno del locale, aperto da soli 5 anni anni a San Teodoro, aveva alcune taniche e tracce che fanno risalire al gesto doloso. “E’ stato trovato del gasolio cosparso sui ripiani e il calore ha danneggiato anche l’intonato e sciolto le piastrelle del pavimento – ha detto il titolare Tiziano Del Vecchio -, mentre l’impianto elettrico si è tutto squagliato. Per fortuna ha preso fuoco solo una parte del locale”.

