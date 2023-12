Ferito un giovane di Buddusò.

Nella serata di domenica, un giovane di Buddusò ha vissuto un’esperienza drammatica quando, maneggiando un petardo, ha subito l’esplosione diretta tra le mani. L’incidente ha richiesto un intervento immediato da parte del servizio sanitario di Areus, con il 118 che ha prontamente trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

L’esplosione, particolarmente intensa, ha provocato la perdita di due dita di una mano per il malcapitato. Questo tragico episodio a Buddusò segna il primo caso di ferimento causato da petardi registrato durante le festività natalizie di quest’anno.

La vicenda sottolinea l’importanza di usare con responsabilità l’uso di dispositivi pirotecnici durante le celebrazioni, con la speranza che possano essere adottate misure preventive per evitare simili incidenti in futuro. In questo periodo di gioia e festa, è fondamentale prestare attenzione alla sicurezza personale e collettiva, affinché momenti di celebrazione non si trasformino in tragiche disavventure.

