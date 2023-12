Il progetto del Comune di Olbia per le scuole di primissima infanzia.

Il Comune di Olbia si fa capofila di un progetto importante per le scuole di infanzia. Si chiama sistema integrato 0-6 ed è stato presentato nell’ultimo Consiglio comunale e ha il fine di fronteggiare la povertà educativa.

“Si tratta di un progetto in itinere che vede la partecipazione non solo degli insegnanti delle nostre scuole – ha detto l’assessora alla Cultura e Istruzione, Sabrina Serra –, che formano i bambini da 0 ai sei anni, ma bensì coinvolge in maniera diretta anche gli alunni di quella fascia di età e anche tutti i genitori. Ho avuto piacere anche di partecipare alla Commissione per cercare insieme di esporre quanto stessimo facendo. Noi come Comune di Olbia abbiamo voluto coinvolgere anche tutte le scuole private paritarie affinché la medesima formazione venisse proposta a tutti i bambini. Sicuramente è importante mettere delle basi solide ai bambini affinché possano affrontare il futuro da adulti in maniera consapevole e con le giuste competenze”.

Cosa è il sistema integrato 0-6 nelle scuole di Olbia.

Partecipazione attiva, autonomia dei bambini e creatività. Queste sono alcune premesse che fanno parte del fine del progetto del Sistema integrato 0-6. Il progetto si fonda in due macroaree: una è la formazione, che partirà a gennaio, rivolta ai docenti, referenti del progetto, e ai genitori.

Durante la formazione di approfondiscono tematiche come la strategia di comunicazione, relazioni, progettazione didattica sull’osservazione del bambino e sulle sue esigenze. Aspetto fondamentale del progetto è saper operare sulle emozione del docente e dell’alunno. La seconda parte del progetto sono i laboratori a scuola o fuori incentrate sull’ambiente, sul gioco, attività motoria e sulla natura per favorire ai bambini una maturazione socio-economica che li renda autonomi e che consenta loro un sereno passaggio alla scuola primaria.

Il Comune di Olbia è stato chiamato inoltre ad accogliere gli altri paesi della Gallura per fare da capofila. “Abbiamo deciso di fare rete e di metterci a disposizione di tutti i comuni del distretto – ha detto Serra -. Abbiamo fatto un primo incontro e sono arrivate le adesioni da parte di quasi tutti i Comuni del Distretto: ovvero Berchidda, Buddusò, Alà dei Sardi, Padru, Loiri Porto San Paolo, Palau, Oschiri, Budoni, Sant’ Antonio di Gallura, Monti, Telti, Santa Teresa Gallura, Golfo Aranci. In più abbiamo incluso anche il comune di Osidda, in quanto i bambini vanno a scuola a Buddusò”.

