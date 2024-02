In corso le indagini su chi ha aggredito l’ex chef in casa a Olbia.

Si sta indagando sulle frequentazioni di Miguel Angel Paez, l’ex cuoco di 69 anni di origine argentina, aggredito brutalmente nella sua casa in via Marche a Olbia. Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che l’uomo stesse per essere sfrattato e avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione.

I Carabinieri del reparto territoriale di Olbia stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona circostante l’appartamento, che si trova in una traversa di via Barcellona. Sperano che queste immagini possano fare chiarezza su questa aggressione, che presenta molte lacune. La prima incertezza riguarda la data in cui è avvenuto l’attacco: l’uomo, che per un certo periodo ha lavorato come cuoco, non ha chiamato immediatamente i soccorsi, che sono arrivati solo nel pomeriggio di ieri. Tuttavia, è molto probabile che l’aggressione sia avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Gli investigatori hanno anche posto sotto sequestro la casa dell’uomo e stanno attendendo che le sue condizioni migliorino per poterlo interrogare. Si spera che possa fornire informazioni utili per risalire ai suoi aggressori e non si esclude la possibilità che li conosca. Paez è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Ha riportato un trauma cranico e diverse costole fratturate, oltre ad altre lesioni per cui è stata stabilita una prognosi di 90 giorni.

