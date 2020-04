Arrivano le autobotti.

La violenta piena del rio Padrongianus a Olbia ha danneggiato la condotta dell’acqua di attraversamento al servizio di tutte le località costiere a sud del fiume: Murta Maria, Porto Istana, Costa Corallina, Porto San Paolo, Costa Dorata e Porto Taverna.

Al momento tutto l’attraversamento fluviale è sommerso. Sono in corso le verifiche sui lavori necessari per il ripristino della condotta. Nel frattempo sarà attivato un servizio sostitutivo di autobotti con priorità alle utenze sensibili. Per quanto riguarda San Teodoro, invece, i tecnici di Abbanoa stanno procedendo all’attivazione del potabilizzatore stagionale di Lu Fraili che garantirà l’erogazione.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

