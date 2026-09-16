Una maddalenina al Grande Fratello vip: debutto a sorpresa per Piera

Piera Meloni nella casa del Grande Fratello Vip 9.

Per i fan della televisione e del web l’attesa è finalmente terminata: le porte della casa più spiata d’Italia si sono socchiuse in anticipo grazie alla formula “Open House” del Grande Fratello Vip 9. Tra i primi concorrenti a varcare la soglia di Cinecittà c’è la maddalenina Piera Meloni, giovane creator digitale che si appresta a vivere la sua prima grande esperienza sulla rete nazionale all’interno della nona edizione del reality, condotta da Ilary Blasi.

Piera è di La Maddalena.

Nata a La Maddalena, Piera unisce le sue origini sarde e napoletane a un percorso di studi e crescita professionale fortemente orientato alla comunicazione. Dopo aver conseguito un diploma presso un istituto professionale per geometri con specializzazione in interior design, ha compreso che le sue vere ambizioni risiedevano altrove. Ha iniziato a muovere i primi passi sul web, trasformando una passione in una professione a tutti gli effetti grazie alla costanza e all’attitudine al racconto personale. Per investire concretamente nel proprio futuro si è trasferita a Milano, città in cui vive da quattro anni e dove frequenta il corso di laurea in Comunicazione, media e pubblicità.

Il successo sui social.

Oggi volto noto su Instagram, Piera Meloni è particolarmente attiva nei settori del beauty, della moda e del lifestyle, affiancando tali passioni a interessi come il fitness e i viaggi. La sua carriera vanta inoltre un’incursione radiofonica con la co-conduzione di un programma musicale su RDS Next insieme ad Andrea Cioffi. Per quanto riguarda la sfera privata, il suo nome è stato spesso accostato ad altri volti noti del web, sebbene la creator si presenti ufficialmente da single a questa nuova avventura televisiva.

Nel presentarsi al pubblico attraverso un video ufficiale del programma, la nuova concorrente maddalenina ha tracciato un ritratto sincero di se stessa: “Sono mora, occhi castani, metà sarda metà napoletana, non sono tanto alta ma ho molti tatuaggi in compenso. Ho sul petto la scritta “Lucky”, riconoscibile, faccio la content creator. Mi piace tantissimo truccarmi e farmi i capelli”. Un’identità forte e definita che adesso si prepara a misurarsi con le dinamiche della convivenza forzata.

Le parole della nuova gieffina.

Attraverso un messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram, Piera ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine e i suoi stati d’animo ai follower prima dell’ingresso ufficiale: “Sono ufficialmente una concorrente del Grande Fratello VIP. Finalmente posso comunicarvi questa notizia dopo giorni di silenzio. So che me lo chiedevate, avevate intuito, ma io ancora non potevo dirvi niente. Sono molto emozionata e contenta di fare questa nuova esperienza. Sicuramente sarà un’esperienza diversa dal solito. Non so cosa aspettarmi, ma di certo sarà bellissima e me la porterò dietro per sempre. È una cosa veramente assurda da vivere, secondo me. Un conto è vederla in TV e provare a immaginare come potrà essere, un altro conto è essere lì dentro, ripresa H24, con diversi sconosciuti in una casa, ok? Sono felicissima ma, d’altra parte, provo anche un po’ di ansia — ovviamente, perché sono un essere umano, quindi credo sia normale — un’ansietta che spero sparirà. L’unica cosa che posso promettere a voi e a me stessa è che sarò me stessa al 100%. Voi mi conoscete ovviamente tramite questi schermi, ma sono molto felice perché credo che in quel caso avrete la possibilità di conoscermi proprio al 100%, veramente per come sono fatta, con i pregi e con i difetti, sia chiaro.“

Non resta che seguire questo percorso per scoprire se la spontaneità e l’efficacia comunicativa che hanno decretato il suo successo online sapranno conquistare anche il pubblico televisivo tradizionale e, in particolare, quello maddalenino.

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