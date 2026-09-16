Gallura in lutto per Daniele Pischedda, autista Asl e volontario

Viddalba e La Maddalena piangono Daniele Pischedda

La comunità della Gallura e l’Asl locale piangono la scomparsa prematura di Daniele Pischedda, originario di Viddalba e residente a La Maddalena, dove lavorava come autista di ambulanze. Questa grave perdita arriva a brevissima distanza da quella di Sara Scanu, operatrice socio-sanitaria, lasciando l’azienda sanitaria e l’intero territorio profondamente addolorati per un doppio lutto che ha scosso il mondo della sanità.

La missione umanitaria in Togo

La figura di Daniele era profondamente legata a un’indole generosa e altruista, splendidamente testimoniata dall’associazione AfriCare Ubuntu, con la quale lo scorso novembre aveva preso parte a una missione umanitaria in Togo. Nelle immagini e nei racconti di quel viaggio, Daniele viene ricordato mentre era costantemente circondato da bambini festanti che accorrevano per cercare la sua compagnia. L’associazione ha sottolineato come i bambini sappiano riconoscere istintivamente le persone capaci di voler bene senza secondi fini, evidenziando la gentilezza, l’umiltà e la straordinaria disponibilità che lo contraddistinguevano. Pur non cercando mai la ribalta, Daniele sapeva farsi apprezzare per la sua gioia semplice e autentica, lasciando un’impronta indelebile nella “famiglia Ubuntu” e nei cuori di chi ha condiviso con lui quei momenti di pura felicità.

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Il cordoglio dell’Asl Gallura

Di fronte a questa dolorosa scomparsa, la Direzione e l’intera Asl Gallura hanno voluto manifestare il proprio cordoglio, stringendosi con profonda vicinanza attorno alla famiglia di Daniele Pischedda e ai cari di Sara Scanu, uniti in un momento di grande sgomento per tutta la comunità lavorativa e cittadina.

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