Barriere architettoniche, La Maddalena le abbatte col Pebas

La Maddalena: approvato il Pebas

Il Consiglio Comunale di La Maddalena ha approvato il Pebas, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. Il via libera arriva dopo un percorso di lavoro durato circa due anni e mezzo.

Un risultato importante per l’Amministrazione e per tutta la comunità, perché La Maddalena si dota finalmente di uno strumento organico per individuare, mappare e programmare il superamento delle criticità legate all’accessibilità del territorio.

Il PEBAS rappresenta soprattutto uno strumento di programmazione: consente di conoscere le principali criticità, individuare le priorità e orientare nel tempo gli interventi, in relazione alle risorse disponibili e alle opportunità di finanziamento.

Importante anche il percorso partecipato che ha accompagnato la sua elaborazione, attraverso il coinvolgimento dei cittadini e la raccolta delle segnalazioni. Un contributo fondamentale per costruire un Piano aderente alle reali esigenze di chi vive quotidianamente il territorio.

“Dopo due anni e mezzo di lavoro, oggi raggiungiamo un risultato importante per La Maddalena. Il PEBAS ci dà finalmente uno strumento concreto per conoscere le criticità, stabilire le priorità e programmare gli interventi. Da oggi inizia la parte più importante: trasformare questo Piano in azioni concrete per una città sempre più accessibile e inclusiva.” dichiara l’assessore ai lavori pubblici Federica Porcu, che ha seguito il percorso del Piano.

L’approvazione del PEBAS non rappresenta quindi un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che dovrà tradursi progressivamente in interventi concreti e dialogare con la programmazione delle opere pubbliche e con le future scelte urbanistiche dell’Amministrazione.

Un passo importante verso una La Maddalena più inclusiva, più accogliente e più vivibile per tutti.

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