Confcommercio e Sardinia International School, accordo in Gallura

In Gallura agevolazioni per gli associati Confcommercio

“Confcommercio Gallura e Sardinia International School insieme per una nuova partnership Una nuova e importante convenzione per gli associati Confcommercio e i loro dipendenti La Confcommercio Area Gallura e la Sardinia International School hanno siglato una nuova e importante convenzione che consentirà agli associati di Confcommercio di accedere a condizioni agevolate per l’iscrizione alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. L’agevolazione è rivolta non solo alle imprese associate, ma anche ai dipendenti e ai collaboratori delle aziende aderenti, previa presentazione della documentazione attestante il rapporto di dipendenza o collaborazione”.

La partnership

“La partnership nasce dalla volontà condivisa di entrambe le realtà di creare nuove opportunità per il territorio e per le famiglie, attraverso un accordo che mette in relazione il mondo delle imprese con un’importante realtà educativa internazionale. La convenzione rappresenta, da un lato, il riconoscimento della qualità e dell’eccellenza dell’offerta formativa della Sardinia International School e, dall’altro, conferma l’impegno di Confcommercio nel garantire ai propri associati servizi, opportunità e condizioni vantaggiose a supporto delle imprese e delle loro famiglie”.

“Per conoscere nel dettaglio le condizioni previste dalla convenzione e le modalità di accesso alle agevolazioni, è possibile rivolgersi alla sede di Confcommercio Area Gallura, in via Ogliastra 46 a Olbia, oppure contattare i numeri 0789 23994 e 0789 293101. L’accordo si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione promosso da Confcommercio Area Gallura, con l’obiettivo di offrire agli associati servizi sempre più qualificati e occasioni concrete di valore”.

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