Il sindaco di Arzachena ha ricevuto Salvatore Valleri

È partito da Arzachena con la sua moto per raggiungere capo Nord e tornare a casa, il Comune celebra l’impresa di Salvatore Valleri. Il sindaco Roberto Ragnedda ha ricevuto in Municipio il concittadino poco dopo il suo ritorno dal punto più a settentrione di tutto il continente europeo

“Bentornato Salvatore”

“Bentornato Salvatore – scrivono sui social dal Comune di Arzachena -. Il sindaco Roberto Ragnedda ha accolto stamattina a Palazzo Ruzittu il nostro concittadino Salvatore Valleri, al rientro da una simpatica e impegnativa impresa di viaggio lunga circa 12 mila chilometri. Tore è partito da Arzachena in moto con destinazione Capo Nord, in Norvegia, il punto più a Nord D’Europa raggiungibile su ruota, per realizzare un sogno e compiere un’esperienza di crescita personale. L’Amministrazione Comunale si congratula con lui e augura a tutti gli arzachenesi di poter perseguire i propri sogni e le proprie ambizioni in qualunque campo.

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