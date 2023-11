Pioggia e nubi in Gallura nel fine settimana, le previsioni meteo

Le previsioni meteo in Gallura.

In tutta la Gallura, l’avvicinarsi del fine settimana è caratterizzato da un’atmosfera di incertezza meteorologica, con la possibilità di condizioni climatiche mutevoli. Le previsioni prevedono un predominio delle precipitazioni sia a Olbia che a Tempio Pausania.

Le previsioni meteo per oggi.

Ad Olbia, secondo 3bMeteo, la situazione odierna prevede cieli per lo più poco o parzialmente nuvolosi, con l’arrivo di nubi nel pomeriggio associate a rovesci, talvolta anche temporaleschi. Si prevedono 17 millimetri di pioggia nelle prossime ore, mentre le temperature oscilleranno tra i 14 e i 18 gradi. I venti saranno moderati al mattino, provenienti da Ovest, e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest, con il mare che sarà mosso.

A Tempio Pausania, oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli, in intensificazione nel pomeriggio. Sono previste schiarite in serata, con un totale di 20 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Le temperature si manterranno tra i 9 e i 14 gradi, mentre i venti saranno tesi al mattino da Ovest e nel pomeriggio da Ovest-Sudovest.

La situazione meteorologica domani.

Per domani ad Olbia, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza previsioni di pioggia. Le temperature raggiungeranno una massima di 19 gradi e una minima di 13 gradi, con venti forti al mattino provenienti da Ovest e tesi al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso.

A Tempio Pausania domani, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con possibili variazioni nel pomeriggio ma senza previsioni di pioggia. Le temperature oscilleranno tra i 9 e i 14 gradi, con venti forti al mattino da Ovest e tesi al pomeriggio da Ovest. Le eventuali problematiche meteo saranno legate al vento, con opportune allerte.

