I marciapiedi pericolosi di via Roma saranno riqualificati: i lavori a Olbia

I nuovi marciapiedi di via Roma a Olbia.

Il marciapiede più disastrato della città sarà finalmente sistemato. Partono i lavori per riqualificare i marciapiedi di via Roma a Olbia, nella strada tra via Carbonia e via Bologna. Lo dice un’ordinanza firmata il 9 novembre scorso.

Il Comune di Olbia ha investito recentemente 2 milioni per asfalti e marciapiedi. Lo ha annunciato il sindaco Settimo Nizzi nell’ultimo consiglio comunale. “Abbiamo messo in tutto 4 milioni e mezzo di fondi comunali – ha dichiarato il primo cittadino -, per fare marciapiedi e asfalti. Laddove sono da fare li faremo tutti”.

L’ordinanza sarà valida dal giorno 13 al giorno 14 novembre 2023 e riguarda la modificazione della segnaletica e della viabilità per le giornate interessate dai lavori. La sistemazione dei marciapiedi interesserà gran parte delle vie principali e secondarie della città. Il centro di Olbia è quello con i marciapiedi più disastrati, spesso vecchi e danneggiati dal tempo e dalle radici e dove spesso si verificano incidenti ai danni di pedoni. I prossimi interventi interesseranno anche via Vittorio Veneto e tutte le strade di accesso alle scuole.

