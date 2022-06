Le polemiche di Briatore sulla pizza a 5 euro.

Non si placano le polemiche su Briatore e le sue pizze nel locale Crazy Pizza in Costa Smeralda. L’imprenditore ha voluto giustificare ancora il loro prezzo chiedendosi “come è possibile vendere una pizza a 4 o 5 euro?”. Il “re” della Costa Smeralda ha poi rincarato la dose. “Cosa ci mettono dentro quelle pizze?”, affermando che i costi delle sue sono giustificati dal valore degli ingredienti.

A queste affermazioni ha voluto rispondere Mario Desortes, titolare della pizzeria ”Catrucca” a Olbia. “Personalmente non mi sento toccato dalla sua ricerca di pubblicità gratuita – dice -, sparando a zero su tutti e incensandosi sui social e media in generale. Detto ciò, il mio bacino di clienti è molto variegato, può arrivare un ricco benestante come un semplice operaio come me. Io non seleziono mai la clientela. Personalmente lavoro per i 5 euro e per me hanno un valore. Perché tanti 5euro fanno i 100euro, tanti 100 euro fanno i 1000 euro e così via”.

L’imprenditore olbiese ha spiegato che è possibile fare una buona margherita a soli 5 euro. “Per fare un’ottima pizza ci vuole studio – dichiara – tanta passione e tanta dedizione e soprattutto onestà. Sono sicuro che il signor Briatore non sa cosa sia la W della farina, cosa sia un prefermento, o la maturazione. Molti di noi potrebbero fargli scuola, rimanendo però umili”.