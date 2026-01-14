Olbia e la Gallura leader dei comuni ”Plastic Free 2026”

In Gallura ben 4 comuni sono Plastic Free.

La Gallura si prende la scena nazionale a Palazzo Montecitorio con il premio “Plastic Free”. È stato annunciato oggi, 14 gennaio, l’elenco dei Comuni plastic free 2026 e il verdetto parla chiaro. Il Nord-Est della Sardegna è il cuore pulsante della rivoluzione ecologica isolana. Durante la conferenza stampa presso la Camera dei deputati, alla presenza di Mauro Rotelli (Presidente della Commissione Ambiente), sono stati svelati i centri che si sono distinti per la gestione virtuosa dei rifiuti e il contrasto all’inquinamento da plastica.

Dei comuni sardi premiati, la Gallura domina la classifica, confermando che la tutela del paesaggio è la vera priorità del territorio. Il primato gallurese La Gallura guida la spedizione sarda con ben quattro centri d’eccellenza, territori capaci di coniugare flussi turistici intensi con una protezione rigorosa dell’ambiente.

Olbia si conferma punto di riferimento per le politiche di sensibilizzazione urbana. San Teodoro grazie a un modello di gestione per le spiagge ad alta frequentazione. Aglientu e Badesi sono sentinelle della costa che hanno fatto della sostenibilità il loro marchio di fabbrica. La squadra sarda verso Roma

Oltre allo straordinario risultato gallurese, la Sardegna ha brillato con altri comuni d’eccellenza che completano la rosa degli 8 premiati regionali: Castelsardo, Stintino, Oristano e Teulada. Il riconoscimento premia non solo l’operato delle amministrazioni, ma anche la risposta dei cittadini e delle scuole alle campagne di pulizia e rimozione della plastica avviate in collaborazione con l’associazione Plastic Free Onlus. La cerimonia nazionale L’appuntamento per il ritiro del premio è fissato per il 14 marzo 2026 a Roma. Sarà la splendida cornice del Teatro Olimpico a ospitare l’evento nazionale di premiazione, dove i sindaci galluresi riceveranno ufficialmente il trofeo a forma di tartaruga, simbolo di un impegno costante e certificato.

